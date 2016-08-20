غدا.. إعادة محاكمة 3 من حركة 6 إبريل بقضية التظاهر دون تصريح

تنظر غداً، الأحد، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد فى القضيه المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي واسامه ياسين وامانة سر احمد صبحي.

وكانت محكمة الجنايات، قد عاقبت المتهمين من 6 ابريل غيابيا بالسجن المؤبد، فتقدموا بطلب لإعادة اجراءات محاكمتهم،

> ووجهت النيابة للمتهمين إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام وإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.