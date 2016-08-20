ايميه صياح في 10 اطلالات مفعمة بالأنوثة!

بات اسم "ايميه صياح" معروفاً في مختلف المجالات الفنية كالتمثيل وتقديم البرامج وكذلك في الموضة والأزياء، كما تعتبر اليوم واحدة من النجمات الأكثر أناقة في الوطن العربي وصاحبة الأسلوب الأكثر أنوثة ونعومة، ومنها بإمكانك أن تستوحي أجمل 10 إطلالات لتتألقي بكامل أنوثتك.

تعرَّفي على الماركة الإيطالية التي وحَّدت ذوق النجمات العربيات

ما الذي يميز إطلالات ايميه صياح؟

ما يميز إطلالات ايميه صياح أنها تعرف تماماً ماذا تختار من الموضة، وما الذي يناسبها ويناسب قوامها، وهي أيضاً تستعين بخبير مظهر ومنسق ملابس يشرف على مختلف إطلالاتها ولاسيما في المناسبات الرسمية. كما أنها تختار الدرجات اللونية الهادئة والأقمشة المرهفة.

أجمل إطلالات ايميه صياح في فساتين السهرة

شاهدنا ايميه صياح في أجمل فساتين السهرة على المسرح وعلى السجادة الحمراء، وأبرز هذه الإطلالات كانت في فساتين "زهير مراد" Zuahir Murad، و"جورج حبيقة" Georges Hobeika، و"حسين بظاظة" Hussein Bazaza. ومؤخراً، شاهدناها في فستان مزين بالكشاكش اختارته باللون الزهري من تصميم "داليدا عياش" Dalida Ayach.

كيف تحصلين على إطلالات مشابهة لإطلالات ايميه صياح؟

الجواب سهل. كل ما عليك فعله هو اختيار التصاميم التي تليق بك والتي تعبر عن الأنوثة والنعومة، وأن تبتعدي بشكل كلي عن البهرجة و الإطلالات المبالغ بها.

شاهدي صور أجمل إطلالات ايميه صياح الأنثوية واتبعي نصائحنا لتحصلي بدورك على إطلالات رائعة وراقية.