بالفيديو - صلاح يتوهج في حفل لروما على شرف أودينيزي بافتتاح الكالتشيو

تألق المصري محمد صلاح وسجل هدفا وحصل على ركلة جزاء في فوز روما على أودينيزي 4-0 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف روما دييجو بيروتي "من ركلتي جزاء" في الدقيقتين 65 و75، وإدين دجيكو في الدقيقة 83، وصلاح في الدقيقة 85.

تخلص روما من لعنة المباراة الافتتاحية في الكالتشيو، حيث لم يستطع الفوز سوى في مباراتين فقط من أخر 5 جولات افتتاحية.

وأيضا أنهى صلاح صيامه التهديفي في مواجهة أودينيزي، حيث لم يسجل في شباكه من قبل.

صلاح واجه أودينيزي مرتين من قبل، الأولى كانت مع فيورنتينا وتعادل الفريقان 2-2 ولم يشارك صلاح سوى في 21 دقيقة يوم 22 مارس 2015.

الثانية كانت مع روما في يوم 13 مارس 2016 وحينها فاز روما 2-1 وصنع صلاح هدفا لإدين دجيكو.

قدم صلاح مباراة جيدة وصنع أكثر من فرصة خطيرة، أبرزها كانت لراديا ناينجولان في بداية الشوط الثاني وأهدرها لاعب الوسط البلجيكي.

ونجح روما في إدراك التقدم عن طريق بيروتي من ركلة جزاء بعد تعرض دجيكو لعرقلة.

وبعدها استقبل صلاح تمريرة طولية وضعته في انفراد بمرمى أودينيزي.

ومر النجم المصري بسرعته من أوريستيس كارنيزيس حارس أودينيزي، لكنه تعرض لعرقلة من إيمانويل بادو قبل أن يسدد في المرمى الخالي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصلاح، سجل منها دييجو بيروتي الهدف الثاني.

ثم صنع ناينجولان الهدف الثالث الذي سجله دجيكو من مقابلة لعرضية من الجانب الأيمن.

وجاء الدور أخيرا على صلاح لترجمة الأداء الرائع، حيث استقبل تمريرة طولية من بيروتي برأسية ردها الحارس كارنيزيس وتابعها اللاعب المصري بتسديدة سكنت الشباك.

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