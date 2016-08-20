بالفيديو – صلاح يفتتح الكالتشيو بإنهاء عقدة أودينيزي

افتتح محمد صلاح النجم المصري سجل أهدافه مع روما في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في شباك أودينيزي.

وسجل صلاح الهدف الرابع لفريقه في شباك أودينيزي في الدقيقة 85، مترجما الأداء الرائع طوال المباراة.

استقبل تمريرة طولية من بيروتي برأسية ردها الحارس كارنيزيس وتابعها اللاعب المصري بتسديدة سكنت الشباك.

وأنهى صلاح صيامه التهديفي في مواجهة أودينيزي، حيث لم يسجل في شباكه من قبل.

صلاح واجه أودينيزي مرتين من قبل، الأولى كانت مع فيورنتينا وتعادل الفريقان 2-2 ولم يشارك صلاح سوى في 21 دقيقة يوم 22 مارس 2015.

الثانية كانت مع روما في يوم 13 مارس 2016 وحينها فاز روما 2-1 وصنع صلاح هدفا لإدين دجيكو.

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