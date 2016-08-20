أسرار جاذبية 3 من جميلات هوليوود

هل تحرصين على شراء منتجات العناية بالبشرة ذات العلامات التجارية العالمية والباهظة الثمن؟ أعتقد أنك لن تفعلي ذلك مجدّداً بعد قراءة هذا المقال.

الكثيرات من جميلات هوليوود أفصحن بأنّ أسرار جمالهن تكمن في أشياء بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، فما هي هذه الأسرار؟ وعلى ماذا يعتمدن في العناية بجمالهن؟

إليك التفاصيل في ما يلي:

1.Jennifer Aniston

تعتمد النجمةJennifer Aniston في علاج تشققات الشفاه وجفاف البشرة اعتماداً كلياً على الفازلين، فهي تقوم بوضعه دائماً على بشرتها وشفتيها كلما شعرت بالجفاف، كما أنها تستخدمه في ترطيب شعرها، فالفازلين أساسي في حقيبةJennifer، لذلك فإن سر تألق جميع أجزاء بشرتها دائماً هو الفازلين، فهي تقوم بوضعه على قدميها لحمايتهما من التشققات، وكذلك على يديها للحفاظ عليهما رطبتين باستمرار، بالإضافة إلى وجهها وشفتيها لإبقائهما دائمي النضارة.



2.Beyonce

سر جمال Beyonce هو اعتمادها الأساسي على زيت الأطفال أو ما يسمى بالـ Baby oil، حيث ذكرت أنه يمنح بشرتها رطوبة وتألقاً ليس لهما مثيل، فهو يجعل بشرتها ناعمة كبشرة الأطفال، بالإضافة إلى رائحته العطرة التي تمنحها إحساساً بالنعومة والتألق. وتقوم Beyonce بوضع زيت الأطفال يومياً بعد الاستحمام مباشرة، ما يشعرها برطوبة بشرتها، كما أنها تقوم بوضعه على أظافرها قبل القيام بعمل المانيكير، لتليين أظافرها ولنعومة يديها.

3.Kourtney Kardashian

سرّ جمال هذه النجمة يكمن في شعرها، فهي تتمتع بشعر لامع ومتألق لا مثيل له، ويعتقد البعض أنها تستعمل منتجات غالية الثمن للعناية بشعرها، إلا أنها تعتمد في الأساس على زيت جوز الهند، فهي تقوم بوضع زيت جوز الهند على شعرها، ثم تلف شعرها بمنشفة دافئة لمدة ساعة، وتغسل شعرها كالمعتاد، وتقوم بعمل ذلك مرتين أسبوعياً على الأقل، مما يزيد من نمو شعرها وتألقه ولمعانه.