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الجبوري: التحديات التى يواجهها العراقيون خطرا على الأمن والسلم العالمى

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الجبوري: التحديات التى يواجهها العراقيون خطرا على الأمن والسلم العالمى الجبوري: التحديات التى يواجهها العراقيون خطرا على الأمن والسلم العالمى

>(أ ش أ)

نبه رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى إلى أن استقرار العراق مرتبط بأمن واستقرار المنطقة والعكس صحيح، وقال "إن التحديات التى يواجهها العراقيون باتت تشكل خطرا على الأمن والسلم العالمي".

وطالب الجبوري، خلال استقبال الرئيس الإيرانى حسن روحانى له اليوم السبت، فى طهران، المجتمع الدولى بدعم العراق فى حربه ضد تنظيم "داعش" للحد من انتشار الإرهاب.

وتم خلال اللقاء بين الجبورى وروحاني، مناقشة أبرز التطورات الأمنية والسياسية فى العراق والمنطقة والتحديات التى تواجه الدول الإقليمية والحرب على الإرهاب.

ومن جانبه، جدد الرئيس الإيرانى دعم بلاده للعراق لاسيما فى حربه ضد الإرهاب، وقال "إن استقرار العراق يضمن عودة الأمن إلى عموم المنطقة".


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