المبعوث الخاص للرئيس الروسى يجدد تأكيد موسكو على دعم الشرعية فى اليمن

بحث نائب رئيس الوزراء اليمنى وزير الخارجية عبد الملك المخلافى، اليوم السبت، خلال لقائه بمدينة جدة السعودية نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، المبعوث الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، المستجدات على الساحة اليمنية وسبل تعزيز وتطوير العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا التى تهم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

واستعرض الوزير المخلافى آخر المستجدات التى شهدتها اليمن بما فى ذلك مشاورات السلام فى جولاتها الثلاثة جنيف وبييل وأخيراً فى الكويت الشقيق، وما قام به الانقلابيون من إجراءات انفرادية وأحادية الجانب وإعلانهم لما سمى بـ"المجلس السياسى" كمحاولة لشرعنة الانقلاب فى مخالفة واضحة ليس فقط للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل بل أيضا لقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 (2015).

كما تطرق وزير الخارجية إلى ما تناولته وسائل الإعلام عن حضور وتصريحات القائم بأعمال السفارة الروسية فى صنعاء خلال الاجتماع حول ما سمى بـ"المجلس السياسى"، مشيرا إلى أن روسيا هى البلد الصديق الداعم للشرعية فى كل المحافل الدولية، وأن الحكومة اليمنية تعول على الدور المحورى للأصدقاء فى روسيا كدولة صديقة وراعية للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والحوار الوطنى ومخرجاته فى إعادة الأمن والاستقرار والشرعية لليمن.

وأكد المخلافى بأن الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية، لا تزال حريصة على مسار السلام كخيار أساسى لاستعادة الدولة المنهوبة والمحافظة على مؤسساتها من العبث والتدمير، لافتا إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب التى لجأ إليها الانقلابيون لا تتوافق مع متطلبات السلام.

من جانبه أكد نائب وزير خارجية روسيا على متانة وعراقة علاقات الصداقة الضاربة بجذورها فى عمق التأريخ التى تربط بين روسيا واليمن.

كما أكد ميخائيل بوغدانوف أن روسيا تدعم الشرعية فى اليمن، وأن موقفها الواضح فى دعم الشرعية لن يتغير أبداً، وأن مواقفها التى تضمنتها بيانات الخارجية الروسية وقبلها ما جاء فى بيان مجموعة سفراء الدول الـ18 الذى شاركت فيه روسيا هو الموقف الرسمى.

وقال "إن أى تصرف أو اجتهاد حدث خارج ذلك كان تصرفا بدون توجيهات مسبقة، ولا يعكس الموقف الرسمى لروسيا، وأن ما يسمى بـ(المجلس السياسى) لا تعترف به روسيا".

وأكد نائب وزير الخارحية الروسى توافق الموقف الروسى مع الموقف اليمنى فى استمرار دعم جهود المبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل التوصل إلى سلام فى اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاثة الممثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصِّلة بما فيها القرار 2216.

وشدد ميخائيل حرص بلاده على وحدة وأمن واستقرار اليمن، وأنه من الصعب وجود استقرار فى أى دولة تحمل فيها قوات غير شرعية السلاح، مؤكداً أن بلاده تدعم الشرعيات ولا تعترف بأى انقلابات فى المنطقة بأسرها بما فى ذلك فى اليمن.

حضر اللقاء من الجانب اليمنى القنصل العام للجمهورية اليمنية فى جدة وعميد السلك الدبلوماسى السفير على العياشى، ونائب القنصل العام السفير أحمد سعيد نعمان، والمستشار بمكتب وزير الخارجية، محمـد الحضرمى، ومن الجانب الروسى، مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، السيد ديمترى دوغادكين، والقنصل العام الروسى فى جدة، والدكتور بهاء الدين علييف، والقائم بأعمال السفارة الروسية فى الرياض السيد ماكسيم خوروشيف.