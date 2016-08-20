«أكمل» يعود بعد غياب طويل بـ ألبوم «سايب علامة»

طرح المطرب أكمل، ألبومه الجديد «سايب علامة»، والذي يضم 12 أغنية، تعامل فيها مع مجموعة من الشعراء، فيما لحن ياسر نور جميع أغاني الألبوم، ونفس الحال مع الموزع طارق توكل، الذي وزع كل الأغاني، والالبوم توزيع شركة “ريلود”، لصاحبها المنتج محمود فكري.

ويضم ألبوم «أكمل» 12 أغنية «ولا غلطة» و«هيموت» و«ابعد عني» و «الاقتراب ممنوع» و«مستغناش عنه» و«برة حياتي» و«لكل جرح دواه»، كما تعاون مع الشاعر جمال الخولي في 5 أغنيات هى «أوصافها» و«بكيتي» و«أيام» و«أناني»، بينما قدم مع الشاعر محمد سلامة اغنية «سايب علامة» التي تحمل عنوان الألبوم.

من ناحية أخرى، يحتفل «أكمل»، خلال الأيام القليلة القادمة بطرح الألبوم، وذلك من خلال احتفالية ضخمة بأحد الفنادق الكبرى.