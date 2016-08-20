أولمبياد 2016.. نيجيريا تتوج ببرونزية كرة القدم رجال

توج المنتخب النيجيري بالميدالية البرونزية فى كرة القدم رجال، بأولمبياد ريو دى جانيرو 2016 المقامة بالبرازيل، بتغلبه على نظيره الهندوراسى 3 / 2، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب “ماجاليس” فى مباراة تحديد المركز الثالث.

وجاءت أهداف النسور عن طريق كل من عمر صادق (34) و(56)، وأمانيو عمر (49)، بينما جاءت أهداف هندوراس عن طريق لوزانو (71) وبيريرا (86).

وبهذه النتيجة يتوج المنتخب النيجيري بالميدالية البروزية، قبل مباراة النهائى التى تجمع البرازيل وألمانيا فى تمام العاشرة ونصف بتوقيت القاهرة على ملعب ماركانا.