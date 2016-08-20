أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

نشرة ONA | إنجي علي تنضم للعاصمة..6 إعلاميين ضيوف «صاحبة السعادة» على CBC.. «السهلي» تقدم كشف حساب للبرلمان على «النهار اليوم»

Google+ Print

نشرة ONA | إنجي علي تنضم للعاصمة..6 إعلاميين ضيوف " صاحبة السعادة" على CBC.. "السهلي" تقدم كشف حساب للبرلمان على النهار اليوم‎

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تبدأ أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “صاحبة السعادة” على شاشة CBC، الأثنين الموافق 3 سبتمير المقبل، حيث سيتم عرض الحلقة المؤجلة التي حملت عنوان ” ألعابنا الحلوة” والتي تم إستضافة فيها عدد من الإعلاميين الكبار..للمزيد

 

أسامة كمال ورامى رضوان و إيمان الحصرى وخيرى رمضان

أسامة كمال ورامى رضوان و إيمان الحصرى وخيرى رمضان

قالت الإعلامية إنجي علي، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن قناة «العاصمة» تفاوضت معها على تقديم برنامج فني، وأنه تم الاتفاق على الانضمام، والاستقرار على التفاصيل المادية، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان البرنامج سيتم وضعه على العاصمة العامة أم العاصمة 2.. للمزيد

إنجى على

إنجى على

إرتدت الإعلامية «فرح علي» مذيعة النشرة الرياضية على النهار اليوم، خلال حلقة السبت، تيشيرت يحمل صورة البطله المصرية «هداية ملاك»..للمزيد

فرح على بتشيرت تظهر عليه صورة «هداية ملاك»

فرح على بتشيرت تظهر عليه صورة «هداية ملاك»

تناقش الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج “يوم بيوم”، المذاع على شاشة النهار اليوم، مساء اليوم السبت، كشف حساب البرلمان قبل أيام من نهاية دور الانعقاد الأول.. للمزيد

الإعلامية ريهام السهلي

الإعلامية ريهام السهلي

فوجئ الإعلامي أحمد فايق رئيس تحرير برنامج ” صاحبة السعادة”، المذاع على شاشة CBC، بقيام الإعلامية إسعاد يونس بتجهيز إحتفالية له للاحتفال بعيد ميلاده عقب الانتهاء من تسجيل حلقة مع الفنانة عبد الوهاب، والتي من المقرر عرضها في العيد..للمزيد

الإعلامية إسعاد يونس أثناء الأحتفال

الإعلامية إسعاد يونس أثناء الأحتفال

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، وذلك غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا.. للمزيد

الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني

الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017