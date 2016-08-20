نشرة ONA | إنجي علي تنضم للعاصمة..6 إعلاميين ضيوف «صاحبة السعادة» على CBC.. «السهلي» تقدم كشف حساب للبرلمان على «النهار اليوم»

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تبدأ أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “صاحبة السعادة” على شاشة CBC، الأثنين الموافق 3 سبتمير المقبل، حيث سيتم عرض الحلقة المؤجلة التي حملت عنوان ” ألعابنا الحلوة” والتي تم إستضافة فيها عدد من الإعلاميين الكبار..للمزيد

قالت الإعلامية إنجي علي، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن قناة «العاصمة» تفاوضت معها على تقديم برنامج فني، وأنه تم الاتفاق على الانضمام، والاستقرار على التفاصيل المادية، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان البرنامج سيتم وضعه على العاصمة العامة أم العاصمة 2.. للمزيد

إرتدت الإعلامية «فرح علي» مذيعة النشرة الرياضية على النهار اليوم، خلال حلقة السبت، تيشيرت يحمل صورة البطله المصرية «هداية ملاك»..للمزيد

تناقش الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج “يوم بيوم”، المذاع على شاشة النهار اليوم، مساء اليوم السبت، كشف حساب البرلمان قبل أيام من نهاية دور الانعقاد الأول.. للمزيد

فوجئ الإعلامي أحمد فايق رئيس تحرير برنامج ” صاحبة السعادة”، المذاع على شاشة CBC، بقيام الإعلامية إسعاد يونس بتجهيز إحتفالية له للاحتفال بعيد ميلاده عقب الانتهاء من تسجيل حلقة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي من المقرر عرضها في العيد..للمزيد

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، وذلك غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا.. للمزيد