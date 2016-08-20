حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشرق السكة الحديد بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية تحت إشراف اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى عباس السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع رئاسة حى غرب شبرا الخيمة برئاسة علاء النادى وإدارة المرور برئاسة العميد محمد درويش، حملة مكبرة ضمن فعاليات اليوم السادس لمبادرة "حلوة يا بلدى" لإزالة الإشغالات بميدان المؤسسة شرق السكة الحديد بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة.

وأكد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، أن الحملة تأتى ضمن فعاليات "حلوة يا بلدى" بمدينة شبرا الخيمة وتم إزالة إشغالات وباعة جائلين مخالفين يشغلون الطريق العام ويعيقون حركة مرور المواطنين والسيارات خاصة أمام موقف الأتوبيس العام وتم نقل المخلفات الناتجة وفتح الطريق تمامًا مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة فى فعالياتها وضمن أعمالها استكمال إزالة الإشغالات بباقى الشوارع المحيطة على مدار الأسبوع الحالى.