لمرضى الصرع.. أطعمة يجب تجنبها أبرزها المانجو والموز والبطاطس المهروسة

الصرع هو مجموعة من الاضطرابات التى تتسبب فى حدوث نوبات من الصرع والتشنجات فهناك نوعان من الصرع: العام والجزئى.

فمريض الصرع قد يجد أن نوبات الصرع تتزايد بعد تناول أنواع معينة من الأطعمة وذلك ما أثبتته الدراسات أيضا فهناك بعض الأطعمة التى يجب أن يبتعد عنها مريض الصرع والتى رصدها موقع Live Strong ومنها:

بعض الفواكه والخضروات

لا تسبب معظم الفواكه والخضراوات فى زيادة نسبة السكر فى الدم، ومع ذلك توصى الدراسات تجنب بعض الأطعمة التى بها مستويات متوسطة من السكر مثل المانجو، الزبيب والموز والبطاطس المهروسة.

أطعمة تحتوى على غلوتامات أحادية الصوديوم

تستخدم غلوتامات أحادية الصوديوم باعتبارها توابل ومواد حافظة لكثير من الأطعمة وأشارت دراسة أجريت عام 2004 أن على مريض الصرع أن يتجنب أى أطعمة بها هذه المواد.

الكربوهيدرات

ذكرت دراسة نشرت فى مجلة "علم الأعصاب" فى عام 2006 أن تناول الأطعمة التى بها الكربوهيدرات يؤثر بشكل سلبى على مرضى الصرع والذى يتسبب فى تذبذب مستويات الجلوكوز فى الدم والذى يمكن أن يسبب النوبات ومن أهم الأطعمة التى بها نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات مثل البيتزا والمشروبات الغازية، الخبز الأبيض والكعك والخبز والأرز الأبيض والمكرونة البيضاء ورقائق البطاطس.