مقتل وإصابة 10 جنود بالجيش الليبي جراء الاشتباكات ضد «داعش» ببنغازي

لقى ثلاثة جنود بالجيش الليبي مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، جراء الاشتباكات ضد تنظيم “داعش” بالمحور الغربي ببنغازي.

وأكد مسئول مكتب الإعلام بالكتيبة 302 محمد العزومي في تصريح صحفي اليوم, مقتل ثلاثة جنود بقوات الجيش وإصابة سبعة آخرين, جراء الاشتباكات ضد تنظيم “داعش” بالمحور الغربي ببنغازي.

وأضاف العزومي, أن سرية الجراد والمدفعية استهدفت مواقع وتجمعات ومراصد التنظيمات الإرهابية مع تقدم نسبي لقوات المشاة بمحور العمارات الصينية تزامنا مع تقدم سرية الهندسة العسكرية التي فككت عددا من العبوات الناسفة والمتفجرات التي زرعت لعرقلة تقدم الجيش الليبي.

أ ش أ