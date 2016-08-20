غدًا… إعادة محاكمة 3متهمين غيابيًا بالسجن المؤبد

تنظر غداً محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، للتظاهر دون تصريح والتجمهر لاستكمال سماع الشهود ولتنفيذ طلبات الدفاع.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين من حركة 6 إبريل غيابيًا بالسجن المؤبد فتقدموا بطلب لإعادة اجراءات محاكمتهم، وذلك بعدما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات إنشاء وإدارة شبكة اتصالات، من شأنها الإضرار بالأمن العام، وإذاعة عمدًا بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.