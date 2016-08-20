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إصابة 26 شخصا بالتسمم جراء انفجار مخزن لغاز “الأمونياك” جنوب غرب إيران

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إصابة 26 شخصا بالتسمم جراء انفجار مخزن لغاز “الأمونياك” جنوب غرب إيران إصابة 26 شخصا بالتسمم جراء انفجار مخزن لغاز “الأمونياك” جنوب غرب إيران

الشرطة الإيرانية_أرشيفية

أصيب 26 شخصا بالتسمم، اليوم السبت، جراء انفجار مخزن لغاز “الأمونياك” فى مصنع للثلج، ليلة الجمعة الماضية، فى حى “آخر اسفالت” بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران.

ونقلت قناة (العربية) ، عن مدير الطوارئ فى الأهواز، شهريار ميرخشتى قوله “إن غاز (الأمونياك) تسرب بشكل خطير جدا فى المنطقة وأدى إلى تسمم عشرات المواطنين”.

وأضاف أن “هناك أشخاصا آخرين أصيبوا بدرجات خفيفة من التسمم وغادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، لكن لا يزال هناك 15 شخصا تحت المراقبة فى العناية المشددة بمستشفيات الأهواز”.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث بعد تبليغ المواطنين عن الانفجار وإصابة عشرات المواطنين بسبب التسمم الناتج عن استنشاق الغاز السام.

ولفت إلى أن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث فى هذا المصنع الذى يقع جنوب المدينة فى أحد الأحياء العربية الفقيرة بمدينة الأهواز.

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أونا

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