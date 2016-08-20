أستاذ قلب: المشروبات الغازية تسبب السكري والسكتة الدماغية

قالت أستاذ طب القلب ورئيس حملة الحد من استهلاك السكر، الدكتورة جراهام ماكجريجور، إن المشروبات السكرية تهدد صحة الأطفال خاصة المشروبات الغازية، لافتا إلى أن البدانة تكلف الخدمات الصحبة الوطنية مليارات من الجنيه الاسترليني.

وأضافت ماكجريجور، خلال حوارها لقناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سنار سعيد، أن مركز أبحاث الأورام أكد اصابة 4 ملايين شخصا بالسمنة المفرطة نتيجة تناول المشروبات الغازية والسكرية خلال هذا العام، مطالبة بفرض ضرائب صارمة على هذه المشروبات للحد من هذا الخطر الكبير – بحسب تعبيرها.

فيما أظهرت أظهرت دراسات بريطانية، أن المسنة المفرطة تعد سببا رئيسيا للعديد من الوفيات والأمراض، من بينها السرطان والسكري والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.