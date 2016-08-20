سعيد حساسين يعتذر لطارق العوضي عن حلقة مرتضى منصور

أوضح المحامي طارق العوضي، اليوم السبت، أن النائب البرلماني سعيد حساسين تقدم له بالاعتذار عما بدر من هجوم عليه في حلقة برنامجه بالأمس، مشيرًا إلى أن النائب البرلماني أكد له حق الرد على كل ما قيل أثناء الحلقة.

وقال العوضي على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :”وردني اتصال هاتفي من النائب سعيد حساسين والذي أبدي فيه شديد أسفه علي ما تناوله بحلقته بالأمس كما قرر لي بحقي في الرد علي كل الاكاذيب وأكد ان القناة نوهت ان الحوار كله علي مسئولية الضيف”.

جدير بالذكر أن حساسين استضاف أمس النائب البرلمانى مرتضى منصور ببرنامجه على قناة “العاصمة” وقام فيها منصور بتقديم وصلة من السباب لعدد من الشخصيات ومن بينهم المحامى طارق العوضى دون تحفظ من حساسين على أى لفظ.