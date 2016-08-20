صور بحيرات ملوّنة من روائع الطبيعة

تابعي جولة "سيدتي. نت" على البحيرات الملوّنة الأجمل حول العالم، لرؤى جديدة تتجاوز مفاعيلها إبهار العينين:

* "بليتفيتش": إن بحيرات "بليتفيتش" الستّ عشرة هي واحدة من مناطق الجذب السياحي الأكثر زيارةً في كرواتيا، وتحديداً بالقرب من الحدود مع البوسنة والهرسك. تشتهر بألوانها، بما في ذلك الأزرق السماوي والأخضر والرمادي، مع الإشارة إلى أنّ هذه الألوان في تبدّل دائم نتيجة كمّ المعادن المتوفّر فيها، أو انعكاس أشعّة الشمس على سطح الماء.

* "جيوتشايقو": هو واد في الصين وموطن لعشرات البحيرات الزرق والفيروزية. تسمح زيارة المكان بالنظر إلى قاع البحيرات، التي نشأت نتيجة نشاط الأنهار الجليدية. واليوم، تصبّ العديد من الشلالات في هذه المياه النقية.

* "ناكورو": هي واحدة من مناطق الجذب السياحي الأهمّ في كينيا. علماً بأن وفرة الطحالب في البحيرة تجذب كمّاً وفيراً من طيور النحام، مقدّمةً مشهداً جذّاباً للغاية!

* شلّالات "هافاسو": يشغل "هافاسو كانيون" جزءاً من "جراند كانيون" الذي تسكنه قبيلة "هافاسوباي". والأخيرة مفردة تعني "شعب المياه الزرقاء والخضراء" نسبة إلى مشهد المياه الملوّنة في المكان.

*الـ"لاجون" الأحمر: تقع هذه البحرة في بوليفيا على مقربة من الحدود التشيلية، ويعود سبب اللون الأحمر لمياهها إلى الرواسب الحمر والطحالب. وهي موطن طيور النحام، وعدد من جزر البورق (الملح الصوديومي لحمض البوريك يذوب بسهولةٍ في الماء الدافئ، وبصعوبة في الماء البارد) التي تشكّلت جرّاء تبخّر البحيرات الموسمية.



* "لاغونا فيردي": تحوي "البحيرة الخضراء" المياه المالحة، وتقع في الجنوب الغربي من السهول المرتفعة في بوليفيا عند سفح بركان "ليكانكابور"، وتحوطها الجبال الشاهقة. ويرجع لونها الأخضر إلى تركيزات النحاس العالية في مياهها، وما تحويه أيضاً من معادن كالـ"مغنيسيوم" والزرنيخ.