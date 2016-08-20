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المحلل الإيطالي فاركوميني لـ في الجول: رمضان لديه الموهبة لكي يتألق بالدوري الإنجليزي

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المحلل الإيطالي فاركوميني لـ في الجول: رمضان لديه الموهبة لكي يتألق بالدوري الإنجليزي المحلل الإيطالي فاركوميني لـ في الجول: رمضان لديه الموهبة لكي يتألق بالدوري الإنجليزي

يرى فيديريكو فاركوميني المحلل الإيطالي لقناة "بي تي سبورت" و"إيفينيج ستاندرد" أن رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي لديه كل الموهبة ليؤدي بصورة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك رمضان صبحي لأول مرة مع ستوك بالدوري الإنجليزي الممتاز في خسارة فريقه من مانشستر سيتي بنتيجة 4-1.

وصرح فاركوميني لـFilGoal.com "لدى رمضان كل الموهبة المطلوبة لكي يؤدي بطريقة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "لأنه يلعب تحت قيادة مارك هيوز ويحاول تطوير أسلوب مختلف من كرة القدم أكثر من الذي اعتاده الفريق مع توني بوليس".

واستطرد "بكل تأكيد لديه لاعبين مثل شاكيري وأرناتوفيتش سيساعدانه على التطور".

وتابع "بإمكاني أن أرى انه سيحظى بموسم جيد، على الرغم أنه من الصعب أن تتكيف على المناخ في إنجلترا سيعاني قليلا من هذا".

وأكمل "بحلول شهر مارس بإمكانه أن يرمز على كرته أكثر من التركيز في بإمكانه أن ينهي الموسم بطريقة جيدة".

وأردف "إن أراد الانتقال لفريق أكبر بعد ذلك فأول ما يجول ببالي هو توتنام، بسبب الطريقة التي يعامل بها بوكتينيو الشباب، أعتقد أن أسلوبه يلائمه بشدة".

وأتم "بكل وضوح قد تكون هناك خطوة أكبر مع نادي أفضل، حاليا ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد قد يضمون لاعبا مثله، لكن يجب أن نوضح أننا لا نعلم كيف تتغير تلك الأندية فنيا في الأشهر القليلة المقبلة حتى".

ويخوض ستوك سيتي مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة ضد ستيفيناج يوم الثلاثاء.

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