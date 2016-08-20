التشكيل - النني على مقاعد بدلاء ' قوية ' لأرسنال.. أليكسيس يهاجم ليستر

يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في قمة الجولة الثانية أمام ليستر سيتي.

أرسنال خسر في الافتتاحية أمام ليفربول على ملعبه 4-3 ويحل ضيفا على بطل الدوري ليستر سيتي.

ويقود أليكسيس سانشيز خط هجوم أرسنال بينما يعود لوران كوتشيلني لقيادة دفاع الفريق بجوار روب هولدينج.

وفي الوسط يظهر جارنيت جاكا مع فرانسيس كوكلين.

ولأول مرة يظهر ميسوت أوزيل على مقاعد البدلاء نفس الحال لأوليفير جيرو وجاك ويلشير.

وفيما يلي تشكيل أرسنال أمام ليستر:

حراسة المرمى: بيتر تشك.

الدفاع: هيكتور بيليرين - كوتشيلني - هولدينج - مونريال.

الوسط الدفاعي: جاكا - كوكلين.

الوسط الهجومي: ثيو والكوت - سانتي كازورلا - أليكس تشامبرلين.

الهجوم: سانشيز.