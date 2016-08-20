أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل - النني على مقاعد بدلاء ' قوية ' لأرسنال.. أليكسيس يهاجم ليستر

Google+ Print
التشكيل - النني على مقاعد بدلاء ' قوية ' لأرسنال.. أليكسيس يهاجم ليستر التشكيل - النني على مقاعد بدلاء ' قوية ' لأرسنال.. أليكسيس يهاجم ليستر

يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في قمة الجولة الثانية أمام ليستر سيتي.

أرسنال خسر في الافتتاحية أمام ليفربول على ملعبه 4-3 ويحل ضيفا على بطل الدوري ليستر سيتي.

ويقود أليكسيس سانشيز خط هجوم أرسنال بينما يعود لوران كوتشيلني لقيادة دفاع الفريق بجوار روب هولدينج.

وفي الوسط يظهر جارنيت جاكا مع فرانسيس كوكلين.

ولأول مرة يظهر ميسوت أوزيل على مقاعد البدلاء نفس الحال لأوليفير جيرو وجاك ويلشير.

وفيما يلي تشكيل أرسنال أمام ليستر:

حراسة المرمى: بيتر تشك.

الدفاع: هيكتور بيليرين - كوتشيلني - هولدينج - مونريال.

الوسط الدفاعي: جاكا - كوكلين.

الوسط الهجومي: ثيو والكوت - سانتي كازورلا - أليكس تشامبرلين.

الهجوم: سانشيز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع