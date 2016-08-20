بالفيديو - المحمدي يشارك في كتابة رقما لم يحدث في تاريخ هال

لأول مرة في تاريخ هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ينجح الفريق في تحقيق الانتصار في مباراتين على التوالي. هال يضرب سوانزي بمشاركة أحمد المحمدي.

وفاز هال سيتي على حساب سوانزي بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشارك المحمدي كأساسي وأكمل المباراة حتى النهاية .

أهداف هال جاءت عن طريق شون مالوني وأبيل هيرنانديز في الدقيقتين 79 و90.

وكان هال قد فاز على ليستر سيتي بطل الدوري في الجولة الافتتاحية بثنائية مقابل هدف.

وقبل الموسم الحالي شارك هال سيتي 4 مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم ينجح ولا مرة في تحقيق الانتصار في أول مباراتين على التوالي.

إلى جانب أصبح هال سيتي أول فريق صاعد إلى البريمير ليج يفوز في أول مباراتين له منذ بولتون موسم 2001-2002.

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