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رئيس وزراء المجر: بودابست ستكون حديقة أولمبية كبيرة

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رئيس وزراء المجر: بودابست ستكون حديقة أولمبية كبيرة رئيس وزراء المجر: بودابست ستكون حديقة أولمبية كبيرة

فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري – أرشيفية

دعم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي يحضر منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو، ملف بلاده لاستضافة دورة الألعاب الصيفية 2024، حيث وعد بأن “تكون مدينة بودابست حديقة أولمبية كبيرة”.
> وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المجرية “أم تي اي”، قال أوربان إنه “سيتم توفير 27 مقراً أولمبياً في منطقتين ستبعدان ستة كيلومترات فقط عن وسط مدينة بودابست”،وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال: “ستعمل العاصمة المجرية كلها كأنها حديقة أولمبية واحدة كبيرة. وستصبح الألعاب الأولمبية كنتيجة لهذا مهرجاناً رياضياً ضخماً”.

وبجانب بودابست، هناك ثلاث مدن وهي لوس أنجليس وروما وباريس تتنافس على الفوز بحق استضافة أولمبياد 2024.

ومن المقرر ان تتخذ اللجنة الاولمبية قرارها في سبتمبر(أيلول) من العام المقبل.

 

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