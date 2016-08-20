بالصور والفيديو – الأهلي يحتفل بدرع الدوري في حضور يول.. وجلسة بين عبد الحفيظ وفتحي وغالي

احتفل فريق الأهلي ببطولة الدوري اليوم السبت بعد أن استلم الدرعين القديم والجديد للمسابقة في حضور رئيس النادي محمود طاهر والمدرب السابق مارتن يول.

وكان الأهلي قد حسم لقب البطولة قبل نهايتها بجولتين بفارق 7 نقاط عن وصيفه الزمالك.

وخرج الأهلي بعد حسم البطولة من بطولة دوري أبطال إفريقيا كما خسر نهائي كأس مصر أمام الزمالك لتتصاعد الأحداث حتى استقال يول عن تدريب الفريق.

وخلال الاحتفال الذي شهد تصوير اللاعبين مع درعي الدوري، اجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع حسام غالي قائد الفريق وأحمد فتحي.

وعاد الأهلي لخوض مرانه يوم الجمعة في ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد المناوشات التي شهدها مران الفريق في مدينة نصر يوم الثلاثاء بين الجمهور الحاضر للمران واللاعبين.

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