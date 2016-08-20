أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محمد صلاح يقود هجوم روما أمام أودينيزى فى افتتاح الكالتشيو

Google+ Print
محمد صلاح يقود هجوم روما أمام أودينيزى فى افتتاح الكالتشيو محمد صلاح يقود هجوم روما أمام أودينيزى فى افتتاح الكالتشيو

محمد صلاح_أرشيفية

أعلن لوتشيانو سباليتى، المدير الفنى لنادى روما الإيطالى، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة أودينيزى، التى تنطلق فى السادسة مساء، بملعب “الأولمبيكو”، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإيطالى “الكالتشيو”.

وشهدت التشكيلة الأساسية لفريق روما تواجد محمد صلاح فى خط الهجوم، بجانب الثنائى ستيفان الشعراوى ودجيكو.

ويسعى روما لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز فى ضربة البداية، معتمداً على هدافه فى الموسم الماضى محمد صلاح، من أجل الحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة بورتو البرتغالى الثلاثاء المقبل، بملعب “الأولمبيكو” فى إياب الدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات، بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وأبرم روما العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل المنافسة على حصد لقب الدورى الإيطالى على الرغم من رحيل الثنائى لوكاس دين إلى برشلونة الإسبانى وميراليم بيانيتش إلى يوفنتوس الإيطالى، وسيدو كيتا إلى الجيش القطرى، مثل المدافع البلجيكى توماس فيرمايلن ومحمد صلاح وستيفان الشعراوى، بعدما لعب الثنائى الأخير فى الموسم الماضى على سبيل الإعارة.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا