محمد صلاح يقود هجوم روما أمام أودينيزى فى افتتاح الكالتشيو

أعلن لوتشيانو سباليتى، المدير الفنى لنادى روما الإيطالى، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة أودينيزى، التى تنطلق فى السادسة مساء، بملعب “الأولمبيكو”، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإيطالى “الكالتشيو”.

وشهدت التشكيلة الأساسية لفريق روما تواجد محمد صلاح فى خط الهجوم، بجانب الثنائى ستيفان الشعراوى ودجيكو.

ويسعى روما لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز فى ضربة البداية، معتمداً على هدافه فى الموسم الماضى محمد صلاح، من أجل الحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة بورتو البرتغالى الثلاثاء المقبل، بملعب “الأولمبيكو” فى إياب الدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات، بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وأبرم روما العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل المنافسة على حصد لقب الدورى الإيطالى على الرغم من رحيل الثنائى لوكاس دين إلى برشلونة الإسبانى وميراليم بيانيتش إلى يوفنتوس الإيطالى، وسيدو كيتا إلى الجيش القطرى، مثل المدافع البلجيكى توماس فيرمايلن ومحمد صلاح وستيفان الشعراوى، بعدما لعب الثنائى الأخير فى الموسم الماضى على سبيل الإعارة.