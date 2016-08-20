465 شاب وفتاة بـ 3 مراكز بـ«الوادي الجديد» يشاركون بمبادرة «مستقبلنا في أيدينا»

أعلنت جمعية تنمية المجتمع المحلى، بمركز بلاط التابع لمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن أسماء 465 شاب وفتاة، من 3 مراكز إدارية بالمحافظة «الداخلة ، بلاط ، الفرافرة»، الذين تم قبولهم في البرنامج التدريبي على خوض انتخابات المحليات، ضمن مبادرة «مستقبلنا في أيدينا» والذى أجريت اختباراتها بمقر الجمعية مؤخرا.

حيث تم قبول 465 متقدم من إجمالي 600 شاب وفتاه، كما تم إعلان أسماء كشوف الاحتياطي للمقبولين في الدورات التدريبية.

وقال محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية ، إن إدارة الجمعية انتهت من كافة الاستعدادات لبدء البرنامج التدريبي، أعتبارا من يوم السبت القادم، حيث يتم تنفيذ 18 ورشة عمل على مستوى مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، يحاضر فيها مدربين معتمدين من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف موسي ، أن اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم ،سوف يحضر تدشين اليوم الأول من البرنامج التدريبي بمقر الجمعية ،كما يتم عقد ورش العمل فى الأماكن النائية، تيسيراً على المشاركين في البرنامج من عناء السفر الى مقر الجمعية بمركز بلاط .