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احتفالية الأهلي بدرع الدوري.. يول حاضر رغم رحيله رسميا

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احتفالية الأهلي بدرع الدوري.. يول حاضر رغم رحيله رسميا احتفالية الأهلي بدرع الدوري.. يول حاضر رغم رحيله رسميا

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الثنائي أحمد فتحي، وحسام غالي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاءت الجلسة قبل انطلاق احتفالية الفريق بدرع الدوري والذي تقام في ملعب التتش بالجزيرة.

ويحتفل الاهلي بلقب الدوري، بدرعين “القديم والجديد”.

ومن الناحية الاخرى يخضع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى عملية جراحية “منظار على الركبة”، وذلك يوم الإثنين المقبل.
> ومن المقرر أن يتم تحديد مدة غياب اللاعب عقب انتهاء العملية، حيث من المقرر أن يخضع لاختبار طبي من قبل خالد محمود، طبيب الفريق، لتحديد مدة غيابه.

وغاب اللاعب عن تدريبات الفريق الجماعية أمس الجمعة، بإذن من الجهاز الفني للفريق.

ويغيب اللاعب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام أسيك، بسبب حصوله على إنذارين، في المباراة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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