أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«إنجي على» تنضم لـ «العاصمة» ببرنامج فني‎

Google+ Print
«إنجي على» تنضم لـ «العاصمة» ببرنامج فني‎ «إنجي على» تنضم لـ «العاصمة» ببرنامج فني‎

إنجى على

كتبت- إنجي لطفي

قالت الإعلامية إنجي علي، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن قناة «العاصمة» تفاوضت معها على تقديم برنامج فني، وأنه  تم الاتفاق على الانضمام، والاستقرار على التفاصيل المادية، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان البرنامج سيتم وضعه على العاصمة العامة أم العاصمة 2.

وأضافت «على» لـ ONA، أنه جاري التحضير للبرنامج الجديد، والاستقرار على تفاصيله والمسمى النهائي له، موضحة أنه سيكون أقرب إلى نشرة فنية من قلب الحدث.

وأردفت، متشجعة ومتحمسة بالانضمام للقناة لوجود الإعلامي أسامة الشيخ، كما أن الإعلامي سعيد حساسين مالك قناة العاصمة عندما التقيته وجدته يسعى لتغيير جلد القناة.

وأكدت، أنها مستمرة في تقديم برنامجها  «CLOSE UP» على شاشة «نايل سينما» بالتلفزيون المصري.

يذكر أن الإعلامي أسامة الشيخ، قد تعاقد مع جابر القرموطي، وأماني الخياط، ومنى سلمان، وعلا شوشة، وخالد الغندور، وعصام شلتوت، وبثينة كامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا