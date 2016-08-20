«إنجي على» تنضم لـ «العاصمة» ببرنامج فني‎

كتبت- إنجي لطفي

قالت الإعلامية إنجي علي، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن قناة «العاصمة» تفاوضت معها على تقديم برنامج فني، وأنه تم الاتفاق على الانضمام، والاستقرار على التفاصيل المادية، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان البرنامج سيتم وضعه على العاصمة العامة أم العاصمة 2.

وأضافت «على» لـ ONA، أنه جاري التحضير للبرنامج الجديد، والاستقرار على تفاصيله والمسمى النهائي له، موضحة أنه سيكون أقرب إلى نشرة فنية من قلب الحدث.

وأردفت، متشجعة ومتحمسة بالانضمام للقناة لوجود الإعلامي أسامة الشيخ، كما أن الإعلامي سعيد حساسين مالك قناة العاصمة عندما التقيته وجدته يسعى لتغيير جلد القناة.

وأكدت، أنها مستمرة في تقديم برنامجها «CLOSE UP» على شاشة «نايل سينما» بالتلفزيون المصري.

يذكر أن الإعلامي أسامة الشيخ، قد تعاقد مع جابر القرموطي، وأماني الخياط، ومنى سلمان، وعلا شوشة، وخالد الغندور، وعصام شلتوت، وبثينة كامل.