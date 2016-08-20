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وزير الصحة يعثر على ورشة للمشغولات اليدوية بمركز صحة المرأة بالإسكندرية

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وزير الصحة يعثر على ورشة للمشغولات اليدوية بمركز صحة المرأة بالإسكندرية وزير الصحة يعثر على ورشة للمشغولات اليدوية بمركز صحة المرأة بالإسكندرية

>الإسكندرية جاكلين منير

استنكر الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة، وجود مَشغل للمشغولات اليدوية داخل المركز الإقليمى لصحة المرأة قائلا: "مفيش كمان حد يعلم تصفيف الشعر هنا".

جاء ذلك خلال جولة أجراها الدكتور أحمد عماد الدين وزير وزارة الصحة بمرافقة محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، فى المركز الإقليمى لصحة المرأة، واستنكر تحويل المركز إلى عيادات خاصة ورفع أسماء الأطباء من فوق مكاتبهم قائلا: "كدة بقت عيادات خاصة وليس مركزا تدريبيا وإقليميا"، مستنكرا وجود عيادات لتخصصات الأسنان وطب العيون والدعاية الإعلامية لها داخل و خارج المركز.


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