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اختفاء مسؤول كوري شمالي آخر بأموال زعيم البلاد في أوروبا

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اختفاء مسؤول كوري شمالي آخر بأموال زعيم البلاد في أوروبا اختفاء مسؤول كوري شمالي آخر بأموال زعيم البلاد في أوروبا

كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية – أرشيفية

جاء في تقرير لوسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن مسؤولا كوريا شماليا يدير أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في أوروبا قد اختفى، ما أثار تكهنات بأنه ربما يكون قد انشق مع حجم كبير من أموال الدولة.

نقلا عن مصادر مجهولة، ذكرت صحيفة دونج-اه ايلبو، واحدة من كبرى الصحف اليومية المحلية، أن المسؤول عن إدارة أموال ما يسمى مكتب 39 التابع لحزب العمال اختفى في شهر يونيو . ومن المعروف أن المكتب يدير الأموال لصالح نظام كيم.

يقيم المسؤول الكوري الشمالي حاليا في بلد أوروبي مجهولي رفقة ولديه تحت حماية السلطات المحلية، وفقل لما جاء في التقرير.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قال التقرير، الذي لم يتم التحقق من صحته بشكل مستقل، إنه اختفى مع مئات المليارات من الوون التي كانت تحت إدارته. وذكر أنه قد عمل في نفس البلد الأوروبي على مدى السنوات الـ 20 الماضية.

إذا تأكد هذا الأمر فسيكون حالة انشقاق أخرى لمسؤول سامي عن كوريا الشمالية في أعقاب إعلان الكورية الجنوبية يوم الاربعاء انشقاق تاي يونج هو، وهو وزير في مقر بعثة كوريا الشمالية في لندن، انشق إلى الجنوب مع زوجته وأولاده.

ووفقا لمصادر مطلعة، انشق 10 دبلوماسيين من كوريا الشمالية إلى الجنوبية العام الماضي، إلا أن العدد وصل إلى نفس المستوى تقريبا في النصف الأول من هذا العام. معظم المنشقين جاءوا من بعثات الشمال الدبلوماسية في الخارج في أوروبا، مع بعض القادمين من دول جنوب شرق آسيا.

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