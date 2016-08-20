رفض دعوى ضد قناة «نايل سبورت» تتهمها بانتهاك حقوق بث برنامج رياضي

قضت الدائرة العاشرة استئناف الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحي أنور، وسكرتارية كريم صابر، برفض الدعوى المقامة ضد رئيس قناه نايل سبورت.

وجاء في الدعوى 332 لسنة 2016، اتهم فيها المدعي «علاء الدين محمد» قناة نايل سبورت بأنتهاك حقوق البث الحصري لبرنامج مسابقة التوقيعات التحليلي، والذي سجله كمصنف من المصنفات السمعية والبصرية.

وقال المدعي، في دعواه بأنه تم نقل البرنامج على القنوات «الأولى والثانية والثالثة» التابعين للتلفزيون المصري، وقامت قناة «نايل سبورت» بنقل البرنامج التحليلي لها دون اتفاق مع صاحب حقوق الملكية الفكرية، وتهربا من سداد مقابل بث البرنامج.