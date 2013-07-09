"المسلماني": سنطرح حقائب وزارية على "الحرية والعدالة" و"النور".. والإعلان الدستوري كما هو

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 09-07-2013 21:48

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلي منصور، إن الوضع الطبيعي لاختيار حكومة أزمة ووحدة وطنية يستغرق وقتا طويلا لتشكيلها، نافيا وجود ارتباك أو تخبط في مؤسسة الرئاسة.

وأضاف المسلماني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، أن الرئاسة لم تطرح أسماء لتولي الوزراة في الأيام السابقة على الرأي العام، ولكن وجود صحفيين أكفاء في مؤسسة الرئاسة هو الذي ساعد في طرح الأسماء التي كان يتناقش معها الرئيس، مؤكدا أن الدكتور حازم الببلاوي، المكلف بتشكيل الحكومة سيبدأ مشاورته من صباح الغد.

وأكد المستشار الإعلامي للرئيس، أنه سوف تعرض بعض الحقائب الوزارية على حزب الحرية والعدالة وحزب النور، مشيرا إلى أنه لا مانع على الإطلاق بوجود وزراء ينتمون للإخوان المسلمين، مضيفا أن الكفاءة هي الشرط الرئيسي لدخول الحكومة.

وقال المسلماني، إنه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان سوف توجد محاولات قوية لرأب الصدع وإغلاق صفحة الماضي والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الرئيس سيطلق حملة "شعب واحد".

وأشار إلى أن الرئيس اجتمع، اليوم، مع عدد من شباب القوى السياسية وحركة "6 أبريل"، لعرض مبادرتهم لشرح حقائق وفعاليات ثورة 30 يوينو، للإعلام الغربي، ومطالبة العالم أن يدعم الاقتصاد بعد الثورة وإسقاط بعض الديون المصرية.

وتابع المسلماني: "معلوماتي أن الإعلان الدستوري كما هو والوضع لا يسمح بأي تعثر".