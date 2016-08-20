تقرير في الجول - سلاح ' البدلاء ' ونقص مؤقت لبرشلونة في الدوري الإسباني

للمرة الـ24 يبدأ برشلونة منافسات الدوري الإسباني وهو حامل اللقب.

برشلونة الذي يستعد للدفاع عن لقبه نجح في تدعيم صفوفه بشكل جيد جدا حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

لويس إنريكي نجح في حل المشكلة الأكبر لبرشلونة في الأعوام الماضية بالتعاقد مع لاعبين لتدعيم دكة بدلاء الفريق في الموسم الجديد، بعدما عانى الفريق كثيرا من هذا الأمر خصوصا في الموسم الماضي، بتواجد أسماء لا ترتقي للدفاع عن قميص برشلونة بسبب قلة جودتهم أو انعدام خبراتهم لصغر سنهم، وأيضا بسبب حرمان الفريق من إتمام تعاقدات في العام الماضي بسبب مخالفات في التوقيع مع اللاعبين القصر.

عدم تواجد بديل جيد في دفاع برشلونة كان يشكل صداعا في رأس إنريكي حال غياب جيرار بيكيه أو خافيير ماسيكرانو عن الفريق للإيقاف أو الإصابة؛ لذا أتم الفريق الكتالوني التعاقد مع الثنائي الفرنسي صامويل أومتيتي ولوكاس ديني.

أو يناسب أومتيتي الذي يشغل مركز قلب الدفاع أسلوب لعب برشلونة، حيث تقدر نسبة تمريراته الصحيحة بـ87% كما على ماسكيرانو في نسبة الحصول على كرات الهوائية، بـ72% مقابل 60% للمدافع الأرجنتيني.

فيما سيكون ديني بديل مثالي لخوردي ألبا الذي خاض 58 من أصل 76 مباراة في أخر موسمين في الدوري الإسباني.

الظهير الأيسر الفرنسي شارك في 42 مباراة في الموسم الماضي مع روما وسجل 3 أهداف وصنع 5.

خط الوسط تم تدعيمه أيضا ليجد إنريكي خيارات بديلة لسيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش وأندرياس إنيستا، فاستعاد برشلونة لاعبه دينيس سواريز الذي لعب الموسم الماضي معارا في صفوف فياريال وخاض 48 مباراة سجل فيهم 5 أهداف وصنع 13.

سواريز لم يكن التدعيم الوحيد، بل تعاقد الفريق مع البرتغالي أندرى جوميش من صفوف فالنسيا الإسباني.

قيام جوميش بمهمته بدأ سريعا، حيث قام بتعويض غياب إنيستا عن إياب مباراة كأس السوبر الإسباني أمام إشبيلية.

صفقة جديدة يتحدث عنها الجميع داخل أرجاء البيت الكتالوني تتعلق بأردا توران، فالتركي الذي انضم للفريق في مطلع الموسم الماضي -لكنه لم يشارك حتى يناير بسبب عقوبة برشلونة- بدأ في استعادة مستواه المعهود ونجح في هز شباك إشبيلية في السوبر الإسباني وأظهر تجانس كبير في صفوف الفريق، لذا أعتبره الكثير بمثابة الصفقة الجديدة للفريق.

سوق الانتقالات الكتالوني لم ينتهي بعد، فمازال البحث عن مهاجم بديل يدعم خط المقدمة مستمر.

سكرتير النادي روبرت فيرنانديز صرح أن المهاجم "الرابع" في صفوف النادي سينضم للفريق قبل بداية الدوري ليكون بديل لثلاثي المقدمة ليونيل ميسي، نيمار، لويس سواريز، مشيرا إلى إن تأخر إتمام الصفقة يعود للبحث عن مهاجم يستطيع التسجيل في كل المباريات ويساعد النادي في الفوز بالألقاب.

وعلى الرغم من سد برشلونة لثغراته حتى الآن، إلا أن الفريق الكتالوني لم يستطع تعويض رحيل الظهير الأيمن داني ألفيش عن الفريق بعد نهاية تعاقده.

إلا أن التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا تشير إلى أن إنريكي سيعتمد على ألفيش فيدال في مركز الظهير الأيمن لأنه يرى أنه البديل المثالي لألفيش، نظرا لقدراته الهجومية، بالإضافة إلى الدفع بسيرجي روبيرتو في هذا المركز حال غياب فيدال، وذلك كما جاء في تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية التي وصفت أن هذا المركز يعد العيب الوحيد في صفوف الفريق.