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التشكيل - ستوريدج يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي

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التشكيل - ستوريدج يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي التشكيل - ستوريدج يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

دانيل ستوريدج المهاجم العائد من الإصابة يقود تشكيل فريقه خلال المباراة أملا في إحراز الفوز الثاني على التوالي.

ومن جهة أخرى، استمر الثنائي راجنر كلافان ولوفرين في خط الدفاع، فيما حل جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيسر بدلا من ألبيرتو مورينو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس: سيمون مينيوليه

الدفاع: جيمس ميلنر - لوفرين - راجنر كلافان - ناثان كلاين

الوسط: جوردان هندرسون - جورجينيو وينالدوم - أدم لالانا - فيليبي كوتينيو - روبرتو فيرمينو

الهجوم: دانيل ستوريدج

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