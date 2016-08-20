زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل اليابان دون إنذار بحدوث أمواج مد بحرى

ضرب زلزال عنيف، اليوم السبت، اليابان لليوم الثانى على التوالى لكن المسؤولين لم يعلنوا حتى الآن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار، وسجل الزلزال الذى بلغت قوته 6 درجات قبالة الساحل الشمالى للبلاد على بعد 167 كلم من مدينة مياكى، بحسب المعهد الأميركى للجيوفيزياء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يعلن انذار بحدوث أمواج مد بحرى (تسونامي) أثر الزلزال الذى وقع على عمق حولى عشرة كلم، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ووقع زلزال السبت غداة هزة بقوة 5,3 درجات قبالة ايباراكى جنوب فوكوشيما بدون تسجيل ضحايا أو أضرار، وتشهد اليابان الواقعة عند ملتقى أربع صفائح تكتونية، سنويا أكثر من 20 بالمئة من الهزات الأعنف فى العالم.