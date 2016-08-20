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«ميدو» رمضان ظهر بشكل جيد ولا أخشى ظهورة بـ «البريميرليج»

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«ميدو» رمضان ظهر بشكل جيد ولا أخشى ظهورة بـ «البريميرليج» «ميدو» رمضان ظهر بشكل جيد ولا أخشى ظهورة بـ «البريميرليج»

أرشيفية

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الوطني السابق أن رمضان صبحي، لاعب وسط الفراعنة المحترف ضمن صفوف ستوك سيتي، ظهر بشكل جيد، خلال الوقت الذى حصل عليه للمشاركة في مباراة فريقه أمام «مانشستر سيتي»، التى جمعتهما، على ملعب «بريطانيا»، بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، والذى انتهت بالفوز لصالح مانشستر بنتيجة 4 / 1.

وشارك «رمضان»، في الدقيقة 88 من عمر المباراة بدلًا من «ماركو أرناوتوفيتش»، وقال ميدو خلال تحليله للمباراة عبر قنوات “بي إن سبورت”: رمضان ظهر بشكل جيد، وأثبت أنه لا يخشى المشاركة في البريميرليج.

وتابع، «رمضان» ،لاعب يمتلك شخصية قوية، وسيحصل على فرصة المشاركة في المباريات القادمة بلا شك ولكن هذه الفترة هى اصعب فترة لرمضان للتأقلم مع الفريق وإظهار كل ما لدية من مهارات وأداء لكى يحوز على أعجاب مرب ناديه.

وأضاف،«رمضان»، محظوظ لأنه يعمل مع مارك هيوز، الذى خاض تجربة اللعب خارج إنجلترا، ويعلم جيدًا مدى خوض اللاعب لتجربة الاحتراف في بلد غير بلده، لذلك سيمنح وسيساعد رمضان على التألق.

 

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