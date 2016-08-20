القبض على بريطانى وأسترالية لتورطهما فى مقتل شرطى فى إندونيسيا

ألقت الشرطة الأندونيسية، اليوم السبت، القبض على بريطانى وأسترالية على خلفية تورطهما فى مقتل شرطى بجزيرة بالى السياحية الإندونيسية، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي)، اليوم السبت، عن رئيس شرطة الجزيرة الميجور جنرال سوجنج بريانتو قوله إنه تم القبض على المشتبهين بعد الاستماع إلى أقوال 9 شهود.

وعثر على جثمان شرطى المرور وايان سودارسا وتوجد جروح عميقة فى الرأس – الأربعاء الماضى – على أحد الشواطئ خارج فندق بمنتجع كوتا الشهير، وقالت الشرطة إن المتهمان يدعيان ديفيد تايلور وسارا كونور، فيما أشارت الإذاعة البريطانية إلى وجود تقارير تفيد بإلقاء القبض عليهما أثناء محاولتهما الحصول على الحماية داخل القنصلية الأسترالية فى دنباسار عاصمة الجزيرة.

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الأسترالية بتقديمها المساعدة الاستشارية إلى إحدى مواطنيها فى بالي، كما أفادت الخارجية البريطانية بتقديمها المساعدة لمواطن بريطانى ألقى القبض عليه فى بالى وأنها على تواصل مع السلطات المحلية هناك.

أ.ش.أ