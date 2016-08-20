انتحار ثالث مسؤول عسكرى صينى رفيع المستوى خلال أسبوع بجرعة حبوب منومة

انتحر مسؤول عسكرى صينى رفيع المستوى، اليوم السبت، عن طريق أخذ جرعة زائدة من الحبوب المنومة، ليصبح بذلك المسؤول العسكرى الثالث الذى ينهى حياته خلال أسبوع، وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية نقلا عن مصادر إعلامية صينية، أن اللواء تشن جى (54 عاما)، الذى نظم حفل عودة هونج كونج إلى الصين عام 1997، قتل نفسه عن طريق أخذ جرعة زائدة من الحبوب المنومة.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤول توفى فى الخامس من الشهر الجارى.. أى قبل يوم واحد من ترقيته المقررة فى الـ 6 من الشهر نفسه، وتعد هذه الحالة هى الثالثة من حالات الانتحار بين مسؤولين بارزين فى الجيش الصينى خلال أسبوع.

أ.ش.أ