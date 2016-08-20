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حبس "دجال البحيرة" المتهم بقتل سيدة خلال جلسة إخراج جن من جسدها 4 أيام

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حبس "دجال البحيرة" المتهم بقتل سيدة خلال جلسة إخراج جن من جسدها 4 أيام حبس "دجال البحيرة" المتهم بقتل سيدة خلال جلسة إخراج جن من جسدها 4 أيام

>البحيرة جمال أبو الفضل

قرر عبد الرحمن خليفة وكيل نيابة كوم حمادة، برئاسة المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم "محمد ع م" موظف بالصحة، مقيم النجيلة كوم حمادة "دجال"، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتوثيق ربة منزل بالحبال وضربها بعصى بقصد إخراج جن من جسدها حتى فارقت الحياة .

 

بدأت أحداث الجريمة عندما قرر "على. م" أحد أهالى قرية بغداد التابعة لمركز بدر بالبحيرة بالتوجه بزوجته "نجلاء" إلى أحد الدجالين المشهور عنهم أعمال الدجل والشعوذة، وذلك بداعى إخراج الجن وعلاجها من المس، لكن بسبب الجهل والنصب باسم الدجل والشعوذة لقيت الزوجة مصرعها خلال جلسة إخراج الجن متأثرة بالعلقة السخنة والضرب الغليظ الذى تعرضت له.

 

أحداث الواقعة لم تكن فى طى النسيان والكتمان بل وصلت إلى مركز الشرطة عقب ارتكاب الجريمة، حيث تلقى اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث من مركز شرطة بدر والمستشفى العام بوصول "نجلاء ج م" 23 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية بغداد دائرة المركز، جثة هامدة .

 

وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وأن الجثة بها إصابات عبارة عن سحجات وكدمات بالوجه واليدين وأسفل الذقن والذراعين، وتوجد شبهة جنائية بالوفاة.

 

وفور انتهاء مفتش الصحة من تقريره، أبلغ مركز شرطة بدر بتفاصيل الواقعة، وعلى الفور شكل الرائد إسلام قطب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة بدر، فريقا لإجراء التحريات برئاسته حول الواقعة.


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