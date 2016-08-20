التعليم العالى تحذر الطلاب من التعامل مع " المعاهد الوهمية "

حذر الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الطلاب من التعامل مع المعاهد التعليمة والمنشآت الوهمية والتى تقوم بالإعلان عن نفسها كمعاهد تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وتقدم الطلاب لها وتسديد مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على شهادات غير معتمدة من وزارة التعليم العالي.

وقال الشيحى ، فى بيان صحفى ، نطالب بجميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم التقدم لأي منشأة إلا من خلال القناة الشرعية الوحيدة للجامعات الحكومية والمعاهد وهو (مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد) وعن طريق البوابة الإلكترونية لمكتب التنسيق (www.tansik.egypt.gov.eg) أو (www.egypt.gov.eg) ، والرجوع للمسئولين بالوزارة للاستعلام عن تلك المنشآت ومدى اعتمادها من الوزارة.

وشدد البيان ، أن الوزارة لا تتوانى فى التعامل الصارم مع أي منشأة تزاول النشاط التعليمى ، دون الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بقواعد ممارسة النشاط التعليمي، حيث يتم إرسال الضبطية القضائية لهذه المنشآت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأوضح البيان ، أنه حتى الان وصل عدد الكيانات الوهمية التى قامت الوزارة بإغلاقها واتخاذ إجراءات قانونية بشأنها إلى (46) كياناً وهمياً.