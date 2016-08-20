حبس أمين عهدة استولى على مخزون سكر بـ13 مليون جنيه بسوهاج 15 يوما

قرر المستشار السيد حمودى، رئيس نيابة جرجا بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج اليوم، حبس ع.ع.م.م 25 سنة أمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة "فرع جرجا" ويقيم بناحية الخلافية دائرة المركز، 15 يومًا وذلك لقيامه بالتصرف فى كمية من السكر السائب "مخزون إسترتيجى" والمعد توزيعه على مراكز تعبئة السكر التموينى تمهيدًا لصرفه لبطاقات التموين وبيعه بالسوق السوداء وبلغت الكمية المتصرف فيها حوالى 2700 طن سكر تموينى بإجمالى 13 مليون جنيه تقريبًا.

كما قررت النيابة العامة تشكيل لجنة ثلاثية لجرد العهدة والمخالفات الخاصة بالمتهم، وطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وملابساتها.

وكان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من إدارة مباحث تموين سوهاج بورود معلومات من مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة، أكدت صحتها التحريات عن قيام أمين عهدة بالشركة فرع جرجا بالاستيلاء على المخزون الإستراتيجى للسكر التموين المخصص للبطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وتمكنت المأمورية التى قادها الرائد إبراهيم الشحات وكيل إدارة مباحث التموين، والرائدين خالد المشنب ومحمد اللبيشى معاونى مباحث الإدارة من ضبط ع.ع.م.م 25 سنة أمين عهده بالشركة المصرية لتجارة الجملة "فرع جرجا" ويقيم بناحية الخلافية دائرة المركز وذلك لقيامه بالتصرف فى كمية من السكر السائب "مخزون إستراتيجى" والمعد توزيعه على مراكز تعبئة السكر التموينى تمهيدًا لصرفه لبطاقات التموين وبيعه بالسوق السوداء وبلغت الكمية المتصرف فيها حوالى 2700 طن سكر تموينى بإجمالى 13 مليون جنيه تقريبًا.

وتم التحفظ على المتهم وبمواجهة بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات أنكر الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6253 وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق