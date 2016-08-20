إضراب شخص وزوجته عن الطعام للمطالبة بإعادة ابنهما بالمنيا

أضرب شخص وزوجته عن الطعام بمستشفى مركز مطاى بالمنيا، لإعادة أبنهما المتغيب عن منزله فى ظروف غامضة، وتبين أن المذكور ترك المنزل بمحرض إرادته وأنه لم يتعرض للخطف وأن الواقعة ليست جنائية.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى مطاى العام للعميد أحمد نشأت مأمور مركز شرطة مطاى، بقيام "سليمان- م" 48 سنة، ومقيم بمطاى البلد، وزوجته "عزة-ع"، 40 سنة، بالإضراب عن الطعام داخل المستشفى العام، بزعم اختطاف نجلهم "أحمد" 16 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى التجارى، على يد مجهولين، منذ يوم 7 أبريل الماضى، وعدم إعادته حتى الآن، رغم تحرير بلاغ بالواقعة، وناشدا جميع المسئولين بالمحافظة بالتدخل لإعادة نجلهم مرة أخرى، متهمين الأمن بالتقصير وعدم ضبط الخاطفين.



>فيما أشارت تحريات البحث الجنائى التى أجراها الرائد محمود الضبع رئيس مباحث مركز شرطة مطاى، بعدم تعرض الطالب للاختطاف، وتغيبه من منزل أسرته بمحض إرادته، وأن الواقعة ليست جنائية، وعدم تلقى أهليته إى اتصالات تفيد بتعرضه للخطف.



>وتم تحرير محضر إثبات حالة، وجارى التحرى حول الظروف والملابسات والعرض على النيابة العامة للتحقيق.