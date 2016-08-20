مجموعة الـ 18 : تشكيل مجلس سياسى بصنعاء غير دستورى ويصعب الحل سياسى

أعربت مجموعة سفراء الدول ال18 الراعية لمفاوضات السلام اليمنية عن قلقها إزاء إعلان تشكيل المجلس السياسى الأعلى بين حزب المؤتمر الشعبى العام، يترأسه الرئيس اليمنى السابق، والحوثيين وأنصارهم .

وأكد السفراء، فى بيان لهم نشر اليوم السبت فى صنعاء ،أن هذا الأمر يجعل البحث عن حل سلمى لأزمة اليمن أكثر صعوبة وذلك نتيجة قيامهم بأعمال أحادية وغير دستورية فى صنعاء، وأضاف البيان " إن هذه الأعمال لا تفيد سوى فى المزيد من الانقسامات فى اليمن ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصاد والأمنية التى تسبب هذه المعاناة المنتشرة فى أرجاء البلاد" .

وأعرب البيان عن قلق مجموعة الدول إزاء العنف المتزايد فى اليمن وجدد الدعوة لجميع الأطراف للتنفيذ الفورى لوقف القتال والتعامل بمسئولية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة والالتزام بمرجعيات الحل السلمى المتمثلة بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فى ذلك القرار رقم ٢٢١٦.

يذكر أن الدول ال18 الراعية للسلام فى اليمن تتكون من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجى الست وألمانيا وهولندا وتركيا واليابان ومصر ورئيس بعثة مجلس التعاون والاتحاد الأوروبى لدى اليمن .