دراسة:إعطاء الكورتيزون لتكملة رئة المبتسرين يعرضهم لاعتلال شبكية العين

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن إعطاء الكورتيزون لتكملة رئة الأطفال المبتسرين فى الحضانة يعرضهم للإصابة باعتلال شبكية العين.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن المنشطات التى تستخدم للمساعدة فى تعزيز عمل الرئتين للأطفال الخدج قد تزيد من خطر تعرضهن لمشاكل فى العين.

وأشار الباحثون إلى أن الأطباء غالبا ما تعطى أدوية الكورتيزون للرضع الخدج "المولودين مبكراً" لتحسين وظائف الرئة والوزن عند الولادة، ولكن منذ فترة طويلة تم الاشتباه فى أن هذه الأدوية قد يكون لها آثار جانبية ضارة.

ووجد رئيس الباحثين "تامى موفساس" أستاذ مساعد طب الأطفال والتنمية البشرية فى جامعة ولاية ميشيجان الأمريكية، خلال الدراسة التى شملت على نحو 1500 الرضع الذين كان وزنهم أقل من 500 جرام عند الولادة، أن خطر وقوع حالة تسمى اعتلال شبكية المبتسرين كان أعلى من 60% للأطفال الرضع التى أخذت الكورتيزون لتعزيز وظائف الرئة لديهم.

وقد نشرت هذه الدراسة مؤخراً فى مجلة الجمعية الأمريكية للطب العيون والحول لدى الأطفال.