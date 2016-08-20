إحالة 44 موظفًا بوحدات«الفتح» الصحية للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل في أسيوط

مراسل«ONA»:

تفقد يحيى الشيمي، رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط ، الوحدات الصحية بقرى المركز، والتي أسفرت عن إحالة 44 موظفًا للتحقيق، لعدم تواجدهم بالعمل وعدم توقيعهم بدفتر الحضور والانصراف.

يأتي ذلك في إطار حملات المتابعة المكثفة التي تشنها محافظة أسيوط، تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، بضرورة التنسيق مع القطاعات المختلفة ومديريات الخدمات لتحقيق الانضباط في العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى وكفاءة المستشفيات العامة والخاصة بقرى ومراكز المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لها.

وأوضحت نبيلة على محمود، سكرتير عام مساعد المحافظة، أنه تم المرور من جانب رئاسة المركز على بعض الوحدات الصحية ؛ لمتابعة سير العمل وتضم الوحدة الصحية بقرية بني طالب، وتم إحالة 13 موظفًا للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل.

بالإضافة إلى الوحدة الصحية بقرية عرب الأطاولة، وتمت إحالة تسعة موظفين للتحقيق والوحدة الصحية بقرية عرب مطير، وإحالة 16 موظفًا للتحقيق والوحدة الصحية بالشيخ سويف، وتم إحالة ستة موظفين للتحقيق.

كان ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قد قرر في وقت سابق تشكيل لجنة تمثل كافة الجهات لإعادة توزيع الأطباء على المستشفيات كـ”الصحة، نقابة الأطباء، أعضاء من مجلس النواب، التفتيش والمتابعة”، وذلك من خلال ندب عدد من الأطباء من المستشفيات التي بها فائض في الأطباء وسد العجز في مستشفيات أخرى بها نقص في الأطباء؛ للقضاء على هذه الأزمة نهائيًا.