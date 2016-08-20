461 ألف قروضًا لـ«مشروعك» بالقوصية ومنافذ لبيع لحوم بأسعار مخفضة في أسيوط

مراسل«ONA»:

> بلغ إجمالى المتقدمين للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بمركز القوصية الشهر الحالي نحو 12 متقدما، حيث تم صرف قروض لهم بمبلغ 461 ألف جني.

كما تم الموافقة على استخراج أربعة رخص مؤقتة و14 رخصة مبان، وستة رخص هدم، و51 طلب إنارة، و14 طلبات مياه، و77 محضر مخالفة مبان، و33 إشغال طري.

وطالب المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز بمنح كافة التسهيلات للشباب المتقدمين لبرنامج مشروعك، ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم، وسرعة استخراج الأوراق اللازمة لفتح مشروعاتهم الجديدة لتحفيزهم.

من ناحية أخرى أكد الدسوقي، على ضرورة توافر السلع الغذائية بالمراكز والقرى، وفتح منافذ لبيع المنتجات بأسعار رمزية للمواطنين، لمحاربة الغلاء وجشع التجار، والتنسيق مع التموين للتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وقال اللواء ماجد عبد الكريم، إنه تم فتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة تابعة للقوات المسلحة بسعر 55 جنيها بالتنسيق مع جهاز المشروعات التابع لوزارة الدفاع، مشيرا إلى تواصل أعمال النظافة بكافة المراكز ومتابعتها.