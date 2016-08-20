أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

461 ألف قروضًا لـ«مشروعك» بالقوصية ومنافذ لبيع لحوم بأسعار مخفضة في أسيوط

Google+ Print
461 ألف قروضًا لـ«مشروعك» بالقوصية ومنافذ لبيع لحوم بأسعار مخفضة في أسيوط 461 ألف قروضًا لـ«مشروعك» بالقوصية ومنافذ لبيع لحوم بأسعار مخفضة في أسيوط

المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط

مراسل«ONA»:
> بلغ إجمالى المتقدمين للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بمركز القوصية الشهر الحالي نحو 12 متقدما، حيث تم صرف قروض لهم بمبلغ 461 ألف جني.

كما تم الموافقة على استخراج أربعة رخص مؤقتة و14 رخصة مبان، وستة رخص هدم، و51 طلب إنارة، و14 طلبات مياه، و77 محضر مخالفة مبان، و33 إشغال طري.

وطالب المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز بمنح كافة التسهيلات للشباب المتقدمين لبرنامج مشروعك، ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم، وسرعة استخراج الأوراق اللازمة لفتح مشروعاتهم الجديدة لتحفيزهم.

من ناحية أخرى أكد الدسوقي، على ضرورة توافر السلع الغذائية بالمراكز والقرى، وفتح منافذ لبيع المنتجات بأسعار رمزية للمواطنين، لمحاربة الغلاء وجشع التجار، والتنسيق مع للتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وقال اللواء ماجد عبد الكريم، إنه تم فتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة تابعة للقوات المسلحة بسعر 55 جنيها بالتنسيق مع جهاز المشروعات التابع لوزارة الدفاع، مشيرا إلى تواصل أعمال النظافة بكافة المراكز ومتابعتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات