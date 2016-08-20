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الليلة.. ريهام السهلي تناقش كشف حساب البرلمان في “يوم بيوم”

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الليلة.. ريهام السهلي تناقش كشف حساب البرلمان في “يوم بيوم” الليلة.. ريهام السهلي تناقش كشف حساب البرلمان في “يوم بيوم”

الإعلامية ريهام السهلي

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج “يوم بيوم”، المذاع على شاشة النهار اليوم، مساء اليوم السبت، علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والنائب محمد أبو حامد القيادي بائتلاف دعم ، والنائب خالد شعبان عضو ائتلاف 25-30 لمناقشة كشف حساب البرلمان قبل أيام من نهاية دور الإنعقاد الأول.

وتطرح “السهلي” تساؤلات ماذا قدم البرلمان في مواجهة الأزمة الإقتصادية وغلاء الأسعار التي يعاني منها الشارع المصري، ما حقيقة اتهام النواب بالطبطبة علي ، هل يدفع المواطن البسيط فاتورة الإصلاح الإقتصادي ، وما موقف النواب من حملة “مش عايزينكم “.

وتذاع الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءًا على شاشة النهار اليوم.

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