الشرطة الألمانية تحقق في اندلاع حريق في مأوى للأجئين بولاية «بافاريا»

تواصل الشرطة الألمانية التحقيق من أجل كشف ملابسات أسباب حريق اندلع في مأوى للاجئين بمدينة “جوسفاين شتاين” بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، وأسفر عن خسائر مادية جسيمة.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية في تصريحات صحفية اليوم السبت “نتوقع التوصل إلى معلومات سريعًا على مدار اليوم وعلى الرغم من عدم التوصل إلى دوافع الحريق إلا أنه ليس من المستبعد أن تكون وراءه دوافع من معاداة الأجانب”.

جدير بالذكر أن الحريق نشب ليلة الجمعة في النزل الذى يعيش به 800 من طالبي اللجوء بينهم 6 سوريين وإثيوبيان تتراوح أعمارهم بين سنة و46 عامًا من ضمنهم عائلة دون وقوع خسائر بشرية.

أ ش أ