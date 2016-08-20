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محلل ليبي : المعبوث الأممي أصبح مندوبًا لتنفيذ رغبة الدول الكبرى

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محلل ليبي : المعبوث الأممي أصبح مندوبًا لتنفيذ رغبة الدول الكبرى محلل ليبي : المعبوث الأممي أصبح مندوبًا لتنفيذ رغبة الدول الكبرى

الكاتب محمد العمامي

قال الكاتب والمحلل الليبي محمد العمامي، اليوم السبت، إن تصريحات المبعوث الأممي مارتن كوبلر حول وجود 2.4 مليون ليبي في حاجة للمساعدة الإنسانية ليست جديدة وأن هذه الرقم معلوم منذ فترة، لافتًا إلى أن “كوبلر” يعلم أن هناك مدينة كاملة تم تهجير سكانها دون أن يتخذ أي خطوة عملية للحد من تلك الأزمة الكبيرة.

وأتهم “العمامي” خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، “كوبلر” بأنه يكيل بمكيالين، مؤكدًا أن تصريحاته ليست ذات أهمية لليبيين بعد أن اتضحت ميوله وأنه لا ينظر للأمور كمبعوث أممي إنما كمندوب للدول الكبرى ليحقق ما تتفق عليه تلك الدول، والتي من بينها تأييد حكومة الوفاق الوطن.

وأشار إلى أن الأنباء عن احباط محاولة إغتيال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج هو دعاية لجهة على حساب الأخرى، موضحًا أن الأطراف المتصارعة في ليبيا كثيرة ومتشابكة، ويجب الإعلان عن المجموعة التي تم القبض عليها والكشف عمن وراءها علانية لكافة المواطنين.

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