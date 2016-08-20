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«زراعة القليوبية» تنفى وجود أزمة فى كميات الأسمدة الزراعية

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«زراعة القليوبية» تنفى وجود أزمة فى كميات الأسمدة الزراعية «زراعة القليوبية» تنفى وجود أزمة فى كميات الأسمدة الزراعية

أرشيفية

نفى وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية طه نعيم وجود نقص في كميات الأسمدة الزراعية على مستوى المحافظة.

وقال “نعيم” في تصريح له اليوم السبت بأنه يوجد داخل مخازن الجمعيات الزراعية 10 آلاف و298 طن أسمدة يتم توزيعها على المزارعين من خلال اللجان المختصة.

وأضاف نعيم أنه جارى حاليا تنفيذ مجموعة من الندوات الإرشادية لتشجيع المزارعين بالمحافظة على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والأساليب الحديثة في الزراعة والحصاد.

وأشار إلى تفعيل دور الجمعيات الزراعية بقرى ومدن المحافظة لتوفير احتياجات المزارعين المختلفة والعمل على ضرورة الاستفادة من الزراعة المتميزة للخضر والفاكهة بالمحافظة.

أ ش أ

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