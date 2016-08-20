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جمارك المطار والموانئ تكثف إجراءتها الاحترازية لمواجهة «جينز» مسيئة للإسلام

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جمارك المطار والموانئ تكثف إجراءتها الاحترازية لمواجهة «جينز» مسيئة للإسلام جمارك المطار والموانئ تكثف إجراءتها الاحترازية لمواجهة «جينز» مسيئة للإسلام

الجينز المسئ للإسلام

كثفت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي من إجراءاتها الاحترازية داخل صالات الوصول، وكذلك السلطات الجمركية في مختلف المطارات والمنافذ والموانئ لمنع دخول بنطلونات جينز عليها عبارات مسيئة للإسلام.

وقالت مصادر جمركية بالمطار إن هناك تعليمات على مأموري الجمارك بضرورة التدقيق بالملابس الواردة من الخارج، خاصة مع ظهور ماركة بنطلونات جينز جديدة ماركة «BAJAJ» ، مكتوب عليها “بسم الله الرحمن الرحيم” وعبارات مسيئة للإسلام ، وفور العثور عليها يتم مصادرتها واتخاذ الاجراءات القانونية.

وأضافت المصادر ان ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.

 

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